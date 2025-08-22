Galatasaray’dan Barış Alper Açıklaması Yapıldı

GALATASARAY VE MCT TECHNIC ANLAŞMASI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, MCT Technic ile isim ve forma sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Özbek, Suudi Arabistan takımlarından NEOM SC’ye transfer olma ihtimali olan Barış Alper Yılmaz meselesine dikkat çekti. Geçen sezon takımın korunmasına önem verdiklerini söyleyen Özbek, “Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen’di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane’yi transfer ettik.” dedi.

BAŞARILI TAKIMI KORUMAK GEREKİYOR

Özbek, “Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını belirten Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da çok büyük.” şeklinde konuştu.

BARIŞ ALPER’İN SATIŞINA İZİN VERMEYECEKLER

Bir gazetecinin, “Sizden net bir cevap bekliyoruz” demesi üzerine Özbek, “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diye sordu. Gazetecinin, “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” yanıtı üzerine Özbek, “Teşekkür ederim” diyerek karşılık verdi. Kaleci transferi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Özbek, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız büyük çaba göstererek bu transferi tamamlamak istiyor.” ifadelerini kullandı.

NEOM, BARİŞ ALPER İÇİN TEKLİF YAPMIŞTI

Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüştüğü ve maaşının 7 katını önerdiği iddia edildi. NEOM’un Galatasaray’a yaptığı teklifin ise 30 milyon euroyu bulduğu ve sarı kırmızılı kulübün de kapıyı 50 milyon eurodan açtığı öne sürüldü. İlk görüşmelerin sonuçsuz kalmasından sonra Galatasaray yönetiminin, kulüp izni olmadan oyuncunun aklının çelinmesinden dolayı NEOM’a ihtar çektiği belirtildi. Barış Alper’in ise Galatasaray yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” dediğine dair iddialar da ortaya atıldı.