Galatasaray’dan Barış Alper açıklaması yapıldı

GALATASARAY’LA MCT TECHNIC ANLAŞMASI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, MCT Technic ile forma ve isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC’nin ilgilendiği Barış Alper Yılmaz konusunu gündeme getirdi. Geçtiğimiz sezonu korumak istediklerinin altını çizen Özbek, “Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene Avrupa’da koyduğumuz hedefler var. Başarı gösteren takımı koruma ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen’di. Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane’yi transfer ettik.” şeklinde konuştu.

BAŞARIYI BOZMAYACAĞIZ

Özbek, “Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız ve hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı koruma uygunluğundan vazgeçmedik. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER’İN ANTRAJMANLARA KATILMAMASI

Barış Alper Yılmaz’ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili Özbek, bir rapor alacağını belirtti. Özbek, “Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dünkü gün Cenevre’deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’a katkısı da büyük.” dedi.

TRANSFERE CEVAP VERİYOR

Bir gazetecinin “Sizden net bir cevap bekliyoruz” sorusuna Özbek, “Benim söylediğimden sen ne anladın?” diye karşılık verdi. Gazetecinin “Barış Alper’in satışına izin vermeyeceksiniz” demesi üzerine, Özbek “Teşekkür ederim” yanıtını verdi. Kaleci transferi için çalışmalar sürdüğünü ifade eden Özbek, “Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene Muslera’yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı.” şeklinde konuştu.

BARIŞ ALPER’İN DURUMU

Suudi Arabistan ekibi NEOM’un Barış Alper Yılmaz ile görüştüğü ve maaşının 7 katı teklif ettiği iddia edildi. Suudi kulübünün Galatasaray’a yaptığı teklifin 30 milyon euroyu bulduğu ancak sarı kırmızılı kulübün kapıyı 50 milyon eurodan açtığı ve ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Bu gelişme sonrası Galatasaray yönetiminin, oyuncunun izni olmadan aklının çelinmesi nedeniyle NEOM’a ihtar çektiği öne sürüldü. Barış Alper’in ise Galatasaray yönetimine “Beni bırakın, bu teklifi bir daha bulamam.” dediği iddiaları gündemde.