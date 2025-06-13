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“Galatasaray’dan Bernardo Silva Açıklaması!”

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GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne iddialı bir kadro ile girmek için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Bayern Münih’ten Leroy Sane’yi transfer ederek dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Manchester City’nin tanınmış orta saha oyuncusu Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak istiyor.

BERNARDO SILVA’YA YAKLAŞIM

Sabah gazetesinde çıkan habere göre, Galatasaray 30 yaşındaki Portekizli yıldız Bernardo Silva ile ilk temasları sağladı. Silva’nın, Galatasaray’ın teklifine olumlu yanıt verdiği ve kariyerine Avrupa’da devam etme isteği taşıdığı belirtiliyor. Suudi Arabistan’dan Al-Hilal gibi kulüplerden gelen yüksek ücretli teklifleri geri çeviren Silva’nın, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerine yaklaşım gösterdiği ifade ediliyor.

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