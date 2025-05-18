Galatasaray’dan Büyük Ekonomik Gelir!

ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK VE ECONOMİK BAŞARI

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, bu başarı sayesinde önemli bir ekonomik kazanç sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DOĞRU

Sarı-kırmızılı ekip, 25. şampiyonluğuyla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanıyor. Bu da kulüp için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

ARTAN GELİRLER

Şampiyonlar Ligi’nden 18,62 milyon euro ayak bastı parası alacak olan Galatasaray, performansına göre galibiyet başına 2,7 milyon euro, beraberlik başına ise 900 bin euro ek gelir elde edebiliyor.

KAZANILAN MİKTARLAR VE YAN GELİRLER

Sarı-kırmızılı takım, lig şampiyonuna verilen 71,1 milyon TL’yi de kazandı. Ayrıca geçmiş şampiyonluklar ve lig performansına dayalı birçok ek geliri de bulunuyor. Bu toplam gelirlerin yaklaşık 359 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor.