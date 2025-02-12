Galatasaray’dan Eren Elmalı’ya Trabzonspor Göndermesi

EREN ELMALI TRANSFERİNE İLİŞKİN VİDEO PAYLAŞIMI

Galatasaray, Trabzonspor ile anlaştığı Eren Elmalı’yı kadrosuna kattığına dair bir transfer videosu yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp, “#Hedef25 yolunda çizgimiz net!” ifadesiyle duyuruyu gerçekleştirdi. Eren Elmalı’nın transfer videosunda, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına göndermeler yapıldı. Videoda, Elmalı’nın o karşılaşmada çizgiden çıkardığı bir pozisyona vurgu yapıldı.

TRABZONSPOR MAÇINDAKİ ANIMSATMA

Eren Elmalı’nın transfer sürecine dair detaylar merak konusu olurken, yayınlanan video izleyiciler arasında ilgiyle karşılandı. Galatasaray, bu paylaşımıyla yeni oyuncusunun takım için katacağı değeri ve hedeflerini de gözler önüne serdi. Transferin, takımın sezona olan bakış açısını nasıl etkileyebileceği ise zamanla belli olacak.