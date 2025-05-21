Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Yıldız Mesajı

SÜPER LİG’DE ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig’de heyecan dolu 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla sonuçlandırdı. Kayserispor’u 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 5’inci yıldızı göğsüne takmış oldu. Bu, kulüp tarihinin toplamda 25’inci Lig şampiyonluğuydu ve Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyon olmayı başardı.

Tarihi başarı sonrası Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşıma eklenen videoda bir drone, iki yıldızı gökyüzünde taşıyor. Bu görüntünün altına ise “Yıldızların nereye gittiğini biliyorsunuz” notu düşüldü. Galatasaray’ın bu aktarımı, Süper Lig’deki şampiyonluk sayısının beşinci yıldıza ulaşmasına dikkat çekerken, Fenerbahçe’nin yıllardır devam eden yıldız tartışmalarına yönelik dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımı büyük bir coşkuyla karşıladı ve sosyal medyada binlerce kez paylaştı.