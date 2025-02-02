Galatasaray’dan Hakemler Hakkında Sert Açıklama

FENERBAHÇE-RİZESPOR MAÇININ ARDINDAN SERT HAKEM TEPKİSİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de oynadığı karşılaşmada Çaykur Rizespor’u 3-2 yenerek üç puanı cebine koydu. Bu maçta Rizespor’dan Olawoyin ve Rachid Ghezzal kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve hakemlerle ilgili sert bir açıklama yaptı.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMALARI

Galatasaray, yaşanan olayları ve hakem uygulamalarını eleştirerek, “Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük! Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler. Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var! Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.