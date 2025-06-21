Galatasaray’dan İlkay Gündoğan’a Yalanlama!

GALATASARAY’DAN TRANSFER HAKKINDAKİ İDDİALARA YALANLAMA

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, 2025-26 sezonu öncesi transfer dönemiyle ilgili hareketli günler geçiriyor. İngiliz ve Fransız medyasının, Manchester City’nin yetenekli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ın sarı-kırmızılılarla anlaştığına dair ortaya attığı haberler büyük yankı uyandırdı. Ancak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Abdullah Kavukçu, 21 Haziran 2025’te yaptığı açıklamada, İlkay Gündoğan transferiyle ilgili ortada dolaşan bilgileri netleştirdi. “Galatasaray’da son günlerde transferde adı anılan İlkay Gündoğan’la ilgili şu an için bir transfer durumu yok. İlkay çok özel ve çok önemli bir oyuncu. Ama benim adıma farklı açıklamalar yapılıyor, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Galatasaray’ın transfer gündeminde önceliği sadece Osimhen ve kaleci transferi.” ifadelerini kullanarak, İngiliz gazetesi The Sun ve Fransız L’Equipe’in “Galatasaray, İlkay Gündoğan ile anlaştı” başlıklı haberlerini yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer planlarının Victor Osimhen’in transferi ve kaleci alımına odaklandığını açıkça belirtti.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN PERFORMANSI

34 yaşındaki Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla bu sezon 50 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans ortaya koydu.