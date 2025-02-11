More
Spor

Galatasaray’dan Kadın Futbol Takımına Yeni Destek

galatasaray-dan-kadin-futbol-takimina-yeni-destek

GALATASARAY’DA YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray’ın kadın futbol takımı için forma kol sponsorluğu anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Bu özel etkinlikte, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını üstlenen Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak Dursun Özbek, “Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağına yürekten diliyorum.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Flaş

Başakşehir, Ivan Brnic ile Anlaştı

Başakşehir, Süper Lig kadrosuna Olympiakos'tan Hırvat sol kanat oyuncusu Ivan Brnic'i ekledi.
Ekonomi

İşsiz Sayısı Düştü, Açık İşler Arttı

2025 Ocak ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı, 2023'ün aynı ayına göre %6,48 artarak 199 bin 405'e ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.