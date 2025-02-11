Galatasaray’dan Kadın Futbol Takımına Yeni Destek

GALATASARAY’DA YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI

Galatasaray’ın kadın futbol takımı için forma kol sponsorluğu anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Bu özel etkinlikte, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını üstlenen Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Sponsorluk anlaşması ile ilgili olarak Dursun Özbek, “Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağına yürekten diliyorum.” şeklinde konuştu.