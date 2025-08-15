Galatasaray Davinson Sanchez’in Sözleşmesi Uzatıldı

DAVINSON SANCHEZ’İN YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Galatasaray forması altında geçtiğimiz sezon oldukça başarılı bir performans sergileyen Davinson Sanchez, hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında kritik karşılaşmalarda yaptığı savunma katkısıyla göz doldurdu. Bu nedenle sarı-kırmızılı takım, uzun bir süredir Sanchez’in sözleşmesini uzatmak için oyuncu ve menajeriyle görüşmeler yürütüyordu.

UZATMA OPSİYONUNUN DETAYLARI

Sonuç olarak Davinson Sanchez, 2027’de sona erecek sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak için kulüp ile anlaşma sağladı. Yenilenen sözleşmede bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunacak. Bununla birlikte, yeni sözleşmeyle birlikte Davinson Sanchez’in maaşında da kayda değer bir artış yapılması bekleniyor.

Galatasaray’da 77 maçta görev alan Davinson Sanchez, bu süreçte 8 gol atmayı ve 4 asist yapmayı başardı. Bu başarıları, onun takım için ne denli değerli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.