Galatasaray Dörtlü Final’e Ulaştı

GALATASARAY DÖRTLÜ FİNAL’E YÜKSELDİ

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Çekya’nın ERA Nymburk takımını İstanbul’da ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle rakibine 90-74’lük skorla üstünlük sağladı ve Dörtlü Final’e yükseldi. İlk maçı deplasmanda 106-80 gibi net bir skorla kazanan Galatasaray, ikinci karşılaşmada da hata yapmadı ve 2-0 ile turu geçen taraf oldu.

İLK PERİYOTDA DENGELİ BAŞLANGIÇ

Maç, hem Galatasaray hem de Nymburk için karşılıklı basketlerle dengeli bir şekilde başladı. Sarı-kırmızılılar, 2. dakikada 7-5’lik üstünlük yakaladı. Ancak Nymburk, hızlı hücumlar ve dış atışlarla 5. dakikada 13-7’lik skora ulaştı. Galatasaray, serbest atışlarla oyunda kalmayı başardı ve 9. dakikada 22-22 eşitliği sağladı. Çeyrek, Galatasaray’ın 25-22’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu bölümde Palmer 6 sayıyla öne çıkarken, Cummings ve Buğrahan Tuncer beşer sayıyla katkıda bulundu.

İKİNCİ PERİYOTDA GÜÇLÜ DÖNÜŞ

İkinci periyoda konuk ekip Nymburk, 8-0’lık seri ile başlayarak 13. dakikada 30-25 öne geçti. Galatasaray, bu çeyrekte ilk sayısını yalnızca 3 dakika 42 saniye sonra Delgado ile buldu. Fakat, Gray ve Buğrahan’ın sayılarıyla 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçiren sarı-kırmızılılar, savunmada da etkisini artırdı. 17. dakikada fark 8 sayıya (42-34) çıktı ve devre arasında Galatasaray, 46-40 avantajını korudu.

NYMBURK’UN MÜCADELESİ YETMEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 23. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 59-48. Nymburk, dış atışlarla geri dönmeye çalıştı ve 27. dakikada skoru 62-61’e kadar getirdi. Son bölüme girerken sert savunmaya geçen Galatasaray, 6-0’lık bir seri ile üçüncü çeyreği 68-61 tamamladı.

GALATASARAY DÖRTLÜ FİNAL’DE

Son çeyrekte Palmer’ın etkili oyunu ile Galatasaray yeniden farkı açtı: 78-66. Maçın ilk yarısında sakatlanan Gray’in eksikliğine rağmen hücumda etkili kalan sarı-kırmızılılar, 39. dakikada farkı 18 sayıya (88-70) çıkardı. Kalan sürede hata yapmayan Galatasaray, maçı 90-74 galibiyetle tamamlayarak Dörtlü Final’e yükseldi.

MAÇIN YILDIZI JAMES PALMER

Galatasaray’da James Palmer, 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle takımın yıldızı oldu. Skor üretimi, oyunu yönetme becerisi ve sahadaki liderliği ile galibiyette büyük biçimde katkı sağladı. Cummings 17 sayı ve 5 asistle, Buğrahan Tuncer ise 14 sayıyla galibiyete destek verdi. Delgado ve Young da 8’er sayı ve 7’şer ribauntla dikkat çekti.

MVP ÖDÜLÜ PALMER’A VERİLDİ

Maç öncesinde, Galatasaray’ın başarılı oyun kurucusu James Palmer’a Şampiyonlar Ligi son 16 turunun “En Değerli Oyuncusu” (MVP) ödülü verildi. Ödül, sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Natan tarafından takdim edildi.

Galatasaray: 90 – Nymburk: 74

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Yohan Rosso (Fransa), Boris Krejic (Slovenya)

Galatasaray: Cummings 17, Blumbergs 6, Göksenin Köksal, Palmer 24, Delgado 8, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 14, Young 8, Gray 9

ERA Nymburk: Brown 3, Birts 13, Bohacik 15, Bishop 8, Kriz 4, Sehnal 14, Shumate 5, Rylich 2, Hruban 10, Ceaser, Holt 1.

Periyot: 25-22

Devre: 46-40

3. Periyot: 68-61

5 faulle oyundan çıkan: 38.11 Brown (ERA Nymburk)