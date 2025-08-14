Gündem

Galatasaray, Ederson İçin Pazarlık Yapıyor

GALATASARAY’IN KALECİ TRANSFERİ HIZLANIYOR

Fernando Muslera’nın ardından Galatasaray, yeni bir kaleci transferi için sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi Ederson oldu. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, bu transfer için İngiltere’ye gittiği bildirildi. Galatasaray, kaleci transferini hızlandıran çalışmalarını sürdürerek kısa süre içinde imzaların atılabileceğini belirtiyor.

EDERSON İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Bu bölgeye bir takviye yapmak üzere birçok oyuncu gündeme gelse de, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson öne çıkıyor. Ederson’un sözleşmesi gelecek yıl sona ereceği için Galatasaray, İngiliz kulübünün talep ettiği bonservis ücretini düşürme adına girişimlerde bulunmayı planlıyor.

