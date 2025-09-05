Galatasaray, Eyüpspor’a Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve dar alan ile geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK ANTRANMANINI YAPTI

Bu antrenman sırasında yeni transfer İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayı giyerek ilk idmanını gerçekleştirmiş oldu. Galatasaray, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.