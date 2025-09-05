Spor

Galatasaray, Eyüpspor’a Hazırlanıyor

galatasaray-eyupspor-a-hazirlaniyor

MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve dar alan ile geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK ANTRANMANINI YAPTI

Bu antrenman sırasında yeni transfer İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayı giyerek ilk idmanını gerçekleştirmiş oldu. Galatasaray, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Rekabet Kurulu 39 Firma Hakkında Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, çiğ süt alımında baskı uyguladığı öne sürülen 39 süt ve süt ürünleri üreticisi hakkında rekabet ihlali soruşturması başlattı.
Gündem

Euro NCAP, 2026’dan Tuşları Geri Getiriyor

Euro NCAP, 2026'dan itibaren sürücünün dikkatini dağıtan dokunmatik ekranlarla yönetilen araçların 5 yıldız güvenlik notu alamayacağını açıkladı. 2029'da ek fonksiyonlar için de puan kaybı bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.