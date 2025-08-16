Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü 3-0 yendi

GALATASARAY, HIZLA BAŞLADI

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor. Ligin ikinci hafta karşılaşmasında Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Marcel Licka’nın çalıştırdığı Fatih Karagümrük, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Galatasaray, bu mücadelede rakibini 3-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.

KARAGÜMRÜK KÜÇÜLDÜ

Galatasaray, karşılaşmanın ilk golünü 10. dakikada Barış Alper Yılmaz ile kaydetti. Fatih Karagümrük’te ise Marius Tresor Doh, 24. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımı 10 kişi bıraktı. İlk yarıda sarı-kırmızılı takımın 1-0’lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede, 74. dakikada Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk topu kendi ağlarına gönderdi ve Galatasaray’ın farkı 2-0’a çıkarmasına neden oldu.

Mücadelenin 87. dakikasında, 281 gün aradan sonra sahalara dönen Mauro Icardi, Galatasaray’ın 3-0 öne geçmesini sağlayan golü attı. Kalan dakikalarda başka bir gol sesi çıkmadı ve mücadeleden galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.

GALATASARAY İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde 2. kez kazanarak puanını 6’ya yükseltti. İlk hafta oynaması gereken Başakşehir maçı ertelenen Fatih Karagümrük ise henüz puanla tanışamadı.

SIRA, GELECEK MAÇLARDA

Süper Lig’in üçüncü haftasında Galatasaray, Kayserispor’a konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Göztepe’yi ağırlayacak.