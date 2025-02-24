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Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Muhtemel Kadroları

galatasaray-fenerbahce-derbisinin-muhtemel-kadrolari

MAÇIN DETAYLARI

Süper Lig’de önemli bir derbi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile RAMS Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşmada hakem Slavko Vincic liderlik yapacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray’ın muhtemel başlangıç 11’inde Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış ve Osimhen yer alıyor. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde ise İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Kostic, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko ve En-Nesyri bulunuyor.

YABANCI HAKEMİN YETKİSİ

Derbide ilk kez bir yabancı hakemin düdük çalması dikkat çekiyor. Sloven hakem Slavko Vincic, karşılaşmayı yönetecek. Vincic’in yardımcı hakemleri ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic olacak. Maçın 4. hakemi görevini Kadir Sağlam üstlenecek.

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