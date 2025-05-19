Galatasaray, Fenerbahçe’yi yine hatırlattı

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE KUTLAMALARI

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk kazanarak bu başarıyı 8. kez tekrarlayan Galatasaray, kutlama etkinliğinde oldukça dikkat çekti. Sarı-kırmızılı oyuncuların şampiyonluk kutlamasında çalınan müzikler, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

FENERBAHÇE’NİN GOL ŞARKISI ÇALDI

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında, Fenerbahçe’nin gol attıktan sonra stadyumda çalınan müziklerinden biri olan ‘Freed from desire’ da yer aldı. Bu müzik, kutlamalara farklı bir hava katıyor.

ICARDI’NİN İFADESİ

Müzik çaldıktan sonra stadyum hoparlörlerinden ilginç bir başka parça daha yükseldi. Galatasaray’ın geçmiş şampiyonluklarında da çalınan bu müziğe eşlik eden Icardi, “Fener ağlama” sözleriyle stadyumu coşturdu.

SNEIJDER’İN BENZERİ OLAY

Galatasaray’da daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Wesley Sneijder, takımda oynadığı dönemde yine aynı şarkıda mikrofonu alarak “Fener ağlama” sözlerini söylemiş ve böylelikle gündeme gelmişti.