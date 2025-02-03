Galatasaray, Gaziantep FK Deplasmanında Favori

GALATASARAY, GAZİANTEP FK İLE YÜZ YÜZE GELİYOR

Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK ile aynı sahada karşı karşıya gelecek. Önemli maç, Şampiyon Oran farkıyla Misli’de yer alacak. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig’in bu haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacak. Gaziantep Stadı’nda gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak ve hakem Kadir Sağlam maçı yönetecek. Bu sezon Süper Lig’de 20 maça çıkan Galatasaray, 17 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ligde yenilgisiz yoluna devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’yi 6 puan geride bırakarak liderliğini sürdürüyor. Gaziantep FK ise toplamda 26 puanla 10. sırada yer alıyor. İlk yarıda iki takımın oynadığı maçı Galatasaray 3-1’lik skorla kazandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Arda, Viana, N’Diaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Mustafa, Kodro, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Sara, Barış Alper, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen

İSTATİSTİKLER

Geçmiş maçlar Galatasaray’ın üstünlüğünü gözler önüne seriyor. Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan son 9 lig maçının 8’i sarı-kırmızılı ekip tarafından kazanıldı. İki takımın son 10 lig maçından 9’u ise 2,5 gol üstü skorla sonuçlandı. Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında oynadığı 5 maçtan 4’ünde 2-3 gol arası skor elde etti. Gaziantep FK, iç sahada son 10 resmi maçında 9 galibiyet almayı başardı. Galatasaray ise son 13 resmi maçının 12’sinde kalesini gole kapatamadı. Gaziantep FK, iç sahada son 8 resmi maçında gol yemedi.

YAZAR YORUMU

Misli yazarı Safa Can Konuksever, “Fenerbahçe dün çok zor kazandı, bence bugünkü maç da zor geçecektir Galatasaray için. Özellikle Gaziantep’in iç sahada müthiş bir grafiği var. Selçuk İnan yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar, sahasındaki son 7 lig karşılaşmasının 6’sını kazandı. Galatasaray ise zaten oyun olarak problemli bir dönemden geçiyordu ve Ajax’a da kaybederek ilk 8 potasına kalamadılar Avrupa Ligi’nde. Üstelik bu kez Jakobs ve Yunus Akgün de yok. Nelsson da transfer görüşmeleri nedeniyle götürülmedi. Yeni transfer Morata ise yetiştirildi ve kadroda olacak. Okan Buruk’un ekibi bu tip dönemlerde hep reaksiyon göstermiştir. Başta dediğim gibi maç çok zor geçer fakat Galatasaray’ı galibiyete yakın görüyorum.” açıklamasında bulundu.

MAÇ ORANLARI VE HAZIRLIKLAR

Bu maça koyan Misli üyelerinin %52’si Galatasaray galibiyetine yöneliyor. Şampiyon Oranlar sunan Misli’de zorlu karşılaşmada Gaziantep FK’nın kazanmasına 5.69 yerine 5.99 oran verilirken, beraberlik 4.57 yerine 4.81 ile gösteriliyor. Galatasaray’ın galibiyetine sunulan oran ise 1.26 yerine 1.32 olarak belirleniyor.

Galatasaray’da su akşamki karşılaşmada 3 eksik bulunuyor. Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs, sakatlıklarından dolayı maçta forma giyemeyecek. Özellikle Icardi sezonu kapatmış durumda.

CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Maç öncesi Galatasaray’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

SÜPER LİG’DE NAMAĞLUP DEVAM

Galatasaray, Süper Lig’deki son 21 maçında mağlup olmadan yoluna devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Ajax mağlubiyetiyle 26 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, takım Süper Lig’de ise yenilgi yüzü görmedi. Lig tarihindeki son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe derbisinde alan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde toplamda 21 Süper Lig karşılaşmasında 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GOL UMUDU OSİMHEN

Galatasaray’ın Gaziantep’teki en büyük gol umudu Victor Osimhen olarak öne çıkıyor. Nijeryalı oyuncu, Süper Lig’deki son 5 müsabakanın 4’ünde gol atmayı başardı. Osimhen, son 7 resmi maçta 6 golle takımın en önemli skor kaynağı oldu. 26 yaşındaki forvet, bu sezon toplam 21 resmi karşılaşmada 17 golle büyük bir başarı gösterdi.

BARIŞ ALPER’İN HEDEFİ

Galatasaray’ın önemli oyuncularından Barış Alper Yılmaz, forma giymesi durumunda Süper Lig’de 100. maçına çıkacak. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı 139 resmi müsabakada giydi. Barış Alper, özellikle bu sezon 20 Süper Lig maçında 10 golle kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

GALATASARAY’IN GOL SERİSİ

Galatasaray, son 27 mücadelesinde de rakip fileleri havalandırdı. Bu süreç içerisinde ligde 49 gol atan Galatasaray toplamda 53 golle en skorer takım konumunda. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde de 19 gol atarak önemli bir başarı elde etti.

KARŞILAŞMALARDA ÜSTÜNLÜK

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 11 maçta Galatasaray 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep’teki maçlarda da avantaj sahibi. Gaziantep’te 5 Süper Lig maçına çıkan Galatasaray, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek rakibine karşı üstün olduğunu gösteriyor.