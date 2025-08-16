Galatasaray, Günay Güvenç ile anlaştı

GALATASARAY’DA SÜREKLİLİK SÜRÜYOR

Süper Lig’de son üç sezonda şampiyon olan Galatasaray’da hareketlilik sürüyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı takım, iç transferde başka bir önemli anlaşmaya imza attı. Galatasaray, başarılı kalecisi Günay Güvenç ile yeni bir sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olduğu açıklandı.

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur,” denildi. Bu açıklama, kulübün geleceğe yönelik planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PERFORMANSI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı ekipte 21 resmi karşılaşmaya çıktı. 500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu maçlarda 19 gol yedi. Deneyimli kaleci, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi ve takımının güvenilir isimleri arasında yer alıyor.