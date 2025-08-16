Galatasaray, Güvenç’in Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY’DA HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da hareketlilik devam ediyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı takımda, bir imza daha atıldı. Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile kontrat imzaladı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PERFORMANSI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 21 resmi maça çıktı. 500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi. Deneyimli kaleci, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.