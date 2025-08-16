Spor

Galatasaray, Güvenç’in Sözleşmesini Uzattı

galatasaray-guvenc-in-sozlesmesini-uzatti

GALATASARAY’DA HAREKETLİ GÜNLER

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da hareketlilik devam ediyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı takımda, bir imza daha atıldı. Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile kontrat imzaladı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatıldığını duyurdu.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PERFORMANSI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 21 resmi maça çıktı. 500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi. Deneyimli kaleci, 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Zeydan Karalar AYM’ye Başvuru Yaptı

Yolsuzluk soruşturmasıyla tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
Manşet

Mauro Icardi, Sahaya Döndü

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, uzun bir aradan sonra Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.