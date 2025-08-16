Spor

Galatasaray, Güvenç’in Sözleşmesini Uzattı

galatasaray-guvenc-in-sozlesmesini-uzatti

GALATASARAY’DA SÖZLEŞME YENİLENDİ

Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, transfer hareketliliklerine devam ediyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekip, iç transfere bir adım daha atarak başarılı kalecisi Günay Güvenç ile yeni bir sözleşme imzaladı. Galatasaray, tecrübeli kalecinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

GÜNAY GÜVENÇ’İN SÖZLEŞMESİNİ DUYURDU

Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesine yer verildi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımda 21 resmi karşılaşmaya çıktı. 500 bin euro piyasa değerine sahip olan Günay, bu maçlar sırasında 19 gol yedi ve 9 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

