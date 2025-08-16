Galatasaray, Güvenç’in Sözleşmesini Uzattı

GALATASARAY’DA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de son üç sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da hareketlilik sürüyor. Davinson Sanchez’in sözleşmesini yenileyen sarı-kırmızılı ekipte bir yeni gelişme daha yaşandı. Galatasaray, iç transferde başarılı kalecisi Günay Güvenç ile yeni bir sözleşme imzaladı. Kulüp, tecrübeli file bekçisinin sözleşmesinin 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatıldığını açıkladı.

GÜNAY GÜVENÇ’İN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç’in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesine yer verildi. Bu gelişme, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

GÜNAY GÜVENÇ’İN PERFORMANSI

2023 yılında Gaziantep FK’dan Galatasaray’a transfer olan 34 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda toplamda 21 resmi maçta görev aldı. 500 bin euro piyasa değeri bulunan Günay, bu karşılaşmalarda 19 gol yedi ve 9 maçta kalesinde gole izin vermedi. Deneyimli kalecinin gösterdiği performans, takımın savunma hattına önemli katkı sağladı.