Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray, Juventus karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, antrenmanı eksiksiz bir kadro ile gerçekleştirdi. İstanbul’da bir muhabirle yapılan röportajda teknik direktör Okan Buruk’tan dikkat çeken ifadeler geldi.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İHTİMALİ

“Serie A’yı hala takip ediyor musunuz?” sorusuna cevap veren Okan Buruk, “Tabii ki Serie A’yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim. Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor.” şeklinde yanıtladı.

TARAFTARLARIN TUTKUSU

Yıllarca süren yurtiçi başarıların ardından Avrupa’da kendilerini kanıtlamak istediklerini vurgulayan Buruk, “Taraftarlarımız Şampiyonlar Ligi gecelerinde çıldırıyor ve stadyum bir cehenneme dönüşüyor. Victor Osimhen’i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil.” diye konuştu.

İDDİALI TRANSFER AÇIKLAMASI

“Hakan Çalhanoğlu’nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Şöyle söyleyeyim… Onu kollarımızı açarak bekliyoruz.” diyen Buruk, bu ifadeleriyle transfer için ipuçları verdi.

JUVENTUS’UN GÜCÜ

Buruk, Juventus’un güçlü yanlarına da değinerek, “Yıldız, Türkiye’de iyi tanıdığımız bir fenomen; McKennie referans noktaları vermiyor. Ve sonra Conceiçao var, ben babasının takım arkadaşıyken doğmuştu.” sözleriyle rakibini değerlendirdi.

