Galatasaray, İ. Gündoğan’ı transfer etti

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN’I TRANSFER ETTİ

Galatasaray, İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir” ifadeleri yer aldı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon 54 maçta 5 gol atarak önemli bir performans göstermişti.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DÜŞÜNCELERİ

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına konuşan İlkay Gündoğan, Galatasaray’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. “Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup zevkli bir futbol oynamak istiyorum” dedi. Diğer kulüplerden bazı transfer teklifleri aldığını belirten Gündoğan, “Sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız” şeklinde konuştu.

GELECEK HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Almanya Milli Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile iki hafta önce görüşen İlkay Gündoğan, “Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız” ifadesini kullandı. Okan Buruk ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Gündoğan, “İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum” dedi. Gündoğan, “Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.