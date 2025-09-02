Galatasaray, İ. Gündoğan’ı Transfer Etti

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ İLKAY GÜNDOĞAN

Galatasaray, Premier Lig’in takımlarından Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı 2 yıllığına kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir” bilgisi verildi. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, geçmiş sezon boyunca forma giydiği 54 maçta 5 gol attı.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN MUTLU AÇIKLAMALAR

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına konuşan İlkay Gündoğan, bu transferin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. “Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup zevkli bir futbol oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Diğer takımlardan transfer teklifleri aldığını belirten İlkay, “Sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız” dedi.

LEROY SANE İLE GÖRÜŞMELERİ

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile son görüşmesini 2 hafta önce gerçekleştirdiğini dile getiren İlkay Gündoğan, “Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız” şeklinde konuştu. Okan Buruk ile transfer süreci hakkında görüştüğünü aktaran İlkay, “İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum” dedi. Gururlu ve mutlu hissettiğini belirten İlkay Gündoğan, “Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” açıklamasını yaptı.