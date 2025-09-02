Galatasaray, İlkay Gündoğan’ı Kaldırdı

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN’I TRANSFER ETTİ

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere şu şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4,5 milyon euro, 2026-2027 sezonu için net 4,5 milyon euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir” ifadeleri yer aldı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon çıktığı 54 maçta 5 gol kaydetti.

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına konuşan İlkay Gündoğan, mutluluğunu dile getirerek, “Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup zevkli bir futbol oynamak istiyorum” dedi. Ayrıca, başka takımlardan transfer teklifi aldığını belirten İlkay, “Sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız” şeklinde konuştu.

ALMAN MİLLİ TAKIM ARKADAŞINDAN SÖZ ETTİ

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile son olarak 2 hafta önce görüştüğünü ifade eden İlkay Gündoğan, “Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız” dedi. Transferi için Okan Buruk ile konuştuğunu aktaran İlkay, “İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

GALATASARAY’A DÖNDÜĞÜ İÇİN GURURLU

İlkay Gündoğan, “Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.