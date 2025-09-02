Galatasaray, İlkay’ı İstanbul’a getirdi

Spor

Sonunda Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, her konuda uzlaşma sağladığı İlkay Gündoğan’ı da İstanbul’a getirdi. İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, 54 resmi maçta 5 gol ve 8 asistle takıma katkı sağlamıştı.

İlkay Gündoğan’ın heyecanı

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.”

