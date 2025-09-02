Galatasaray, İlkay’ı İstanbul’a getirdi

UĞURCAN ÇAKIR VE İLKAY GÜNDOĞAN’IN GALATASARAY BULUŞMASI

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katarak önemli bir transfer gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından, her konuda anlaşma sağladığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a davet etti. Sağlık kontrollerinin ardından Gündoğan, Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasıyla 54 resmi karşılaşmada yer alan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asist yapmıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

İlkay Gündoğan, transfer ile ilgili duygularını dile getirirken, “Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” şeklinde konuştu.