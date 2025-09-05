Galatasaray, İlkay İle Hazırlıklara Başladı

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına antrenmanla giriş yaptı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk’un liderliğinde gerçekleşen idman, topla ısınmayla başladı. Daha sonra oyuncular, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasına geçti. Antrenman, hem dar hem de geniş alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti ve çift kale maç ile sona erdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK KEZ İDMANDA

Yeni transfer İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanını bu idmanla gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Galatasaray, bugün saat 17.00’de gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.