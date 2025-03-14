Galatasaray’ın 95 Milyon Euro Geliri!

GALATASARAY’IN ZİRVEYE TIRMANIŞI

Galatasaray hem sahada hem de saha dışında büyük bir başarı yakalıyor. Ardışık şampiyonluklar ve gerçekleştirilen dikkat çekici transferler, Cim-Bom’a önemli bir ticari fırsat sundu.

YÜKSEK GELİR BEKLENTİSİ

Galatasaray Store mağazaları satış rekorları kırarken, Mağazacılık A.Ş. kulübün en güçlü mali alanı haline geldi. GSStore’un 2024-2025 sezonunda 3.5 milyar lira (95 milyon euro) gelir elde etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 461 milyon lira (79 milyon euro) olan ciro, bir önceki yıl 1 milyar 105 milyon lira (54 milyon euro) olmuştu. GSStore’un 2021-2022 sezonu ciro rakamı ise 485 milyon lira (36 milyon euro) olarak kaydedildi. Dursun Özbek’in başkanlık süresi boyunca, Hakan Sarıöz liderliğindeki Mağazacılık A.Ş’nin gelirlerinde gözle görülür bir artış dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların cirosunda kaydedilen 7 katlık büyüme (döviz bazında 3 kat) etkileyici bir gelişme. Satılan ürün adedinin bu sezon sona erdiğinde 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Bu durum, satış adetlerinde de 3 katlık bir artış anlamına geliyor.

KARLILIK VE MÜŞTERİ SAYISINDA ARTIŞ

Karlılık oranında önemli bir gelişme yaşandı; 2021-2022 sezonunda yüzde 19 seviyelerinde olan kâr oranı, geçtiğimiz yıl yüzde 34’e yükseldi. Bu sezon sonunda ise karın yüzde 38 olması amaçlanıyor. Müşteri sayısında da önemli bir artış gözlemleniyor. 2021-2022 sezonunda mağazalarda alışveriş yapan müşteri sayısı 2.5 milyon iken, geçen yıl bu rakam 5.1 milyon kişiye ulaştı. Şu an itibarıyla bu sezon 6.4 milyon kişinin hem fiziki hem de online olarak mağazaları ziyaret ettiği bilgisi paylaşılmakta.