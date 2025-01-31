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Spor

Galatasaray’ın Ajax Mağlubiyeti Sonrası Tepki

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MAÇ SONUCU VE GALATASARAY’IN DURUMU

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında deplasmanda Hollanda’nın Ajax takımına 2-1 yenilerek Play-Off turuna kaldı. Bu önemli karşılaşma, Johan Cruijff Arena’da saat 23.00’te başladı ve İspanyol hakem Jesus Gil Manzano tarafından yönetildi. Manzano’nun yardımcılık görevini ise Diego Barbero ve Angel Nevado üstlendi.

GALATASARAY’IN İLK 8 ŞANSI

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, grup aşamasında ilk 8 şansını kaybetmiş oldu. Takımın bu durumu, taraftarları ve camiayı üzüntüye soktu. Galatasaray, önümüzdeki süreçte Play-Off turlarında daha iyi performans göstermeyi hedefliyor.

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