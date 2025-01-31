Galatasaray’ın Ajax Mağlubiyeti Spor Yazarlarının Gündeminde

MAÇIN ANALİZİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. hafta karşılaşmasında dün gece Ajax ile karşılaştı. Maç sonucunda Aslan, Hollanda’da 2-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve son 16 turu biletini alamadı. Cimbom’un bir sonraki rakibi, play-off turunda AZ Alkmaar ya da Midtjylland olacak. Kura çekimi ise bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın Ajax karşısındaki mağlubiyeti, spor yazarları tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi.

SPOR YAZARLARINDAN DEĞERLENDİRMELER

Okan Buruk’un yönetimindeki Galatasaray, Ajax deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Ajax’ın gollerini Traore ve Fitz-Jim atarken, Aslan’nın tek golü Osimhen’den geldi. Ajax karşısında mağlup olan Galatasaray, doğrudan son 16 turuna geçme fırsatını değerlendiremedi. Cimbom, AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile eşleşeceği play-off turuna kalmayı başaramadı.

OĞUZ DİZER’İN GÖRÜŞLERİ

Oğuz Dizer, “Ajax kalitesi dünyaca maruf futbol armadası. Galatasaray da, aslında makul başladı.” şeklinde düşünceleriyle başlayarak, Osimhen’in ilk gol atma çabalarını öne çıkardı. Ancak, Ajax’ın hızlı çıkışlarının sorun yaratıldığını belirtti. Dizer, Galatasaray’ın ihtiyacı olan transferlerin önemine dikkat çekerek, “Bol bol korner kazanıyor, hücum oluşturuyor gol yapamıyorsun,” dedi.

TUNÇ KAYACI’NIN ELEŞTİRLERİ

Tunç Kayacı, Galatasaray’ın son yıllarda Avrupa’da gösterdiği performansın zayıf olduğunu dile getirerek, “Bu kadronun Süper Lig’in ötesinde iş yapması mümkün değil,” ifadesini kullandı. İlk yarıdaki etkisiz futbolu eleştirirken, “Yunus ve Barış Alper’in kanatlarda etkili olmayışı,” diyerek eksikleri vurguladı.

METİN KARABAŞ’IN YORUMLARI

Metin Karabaş, Ajax karşısındaki maçta Galatasaray’ın ilk yarıda etkisiz bir oyun sergilediğini ifade etti. Ayrıca, savunmadaki zayıflıkları nedeniyle karşılaşmayı 2-1 kaybettiklerini belirtti.

HAMİT TURHAN’IN DİKKAT ÇEKEN TARİHİ YORUMLARI

Hamit Turhan, Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in kuruluş hikâyesini hatırlatarak, “Türk olmayan takımları yenmek,” amacının her zaman ön planda olduğunu vurguladı. Bu bağlamda Galatasaray’ın Avrupa’daki başarısını da değerlendirdi.

BURAK ÖZDEMİR’İN ANALİZİ

Burak Özdemir, maçta Galatasaray’ın bitiricilik sorunlarının korkunç boyutlarda olduğunu belirtti. Rakip ceza sahasında birçok fırsat yakaladığını ancak yalnızca 90+4’te gol atabildiğini ifade etti. Özdemir, bireysel performanslara da değinerek, “Yunus kendisine kötülük yapıyor,” yorumunu yaptı.

Galatasaray, bu sonuçlarla beraber Avrupa Ligi’nde play-offa kalacak ve önemli bir fırsatı değerlendiremediği için eleştirilerin odağı oldu.