Galatasaray’ın Beşiktaş’ı Yenmesi!

GALATASARAY’IN YENİLMEZLİK SERİSİ

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’ı 2-1’lik skorla mağlup ediyor. Bu galibiyet, Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarıyor.

GALATASARAY’IN BAŞARI DİZİSİ

Galatasaray, geçen sezonun son maçında Konyaspor’u yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bu sezon ise Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş’ı mağlup edip, yalnızca Kasımpaşa ile berabere kalıyor. Bu performans, Galatasaray’ın ligdeki güçlü konumunu sürdürmesini sağlıyor.