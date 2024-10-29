“Galatasaray’ın Beşiktaş Üzerindeki Namağlup İfadesi”

SÜPER LİG’DE NAMAĞLUP ÜNVANI SONA ERDİ

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray karşısında 2-1’lik bir yenilgi alarak namağlup unvanını kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki bu maçında Galatasaray ile karşılaştı ve bu sonuçla namağlup serisi sona erdi. Beşiktaş, daha önce ligde 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. İşte Beşiktaş, ligdeki ilk yenilgisini Galatasaray’a karşı aldı.

NAMAĞLUP TAKIMLAR RÜZGARINDAN YENİ YENİLGİLER

Haftaya başlarken, Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağlup takımlar arasında yer alıyordu. Ancak Trabzonspor, Göztepe’ye kaybederek bu unvanını yitirdi. Galatasaray, Beşiktaş’ı yenerek tek namağlup takım olmayı başardı.

Maç sonunda Galatasaray, “Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır.” açıklamasında bulundu. Bu ifadeyle Galatasaray, namağlup olmanın ne denli önemli olduğunu vurguladı.