Galatasaray’ın Bonservis Geliri Netleşiyor

GALATASARAY TRANSFER HAREKETLİLİĞİ YAŞIYOR

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları sürerken, transfer süreçlerinde önemli çıkışlar yapıyor. Morata ve Frankowski ile yollar ayrıldıktan sonra, takımdan ayrılmak isteyen üç oyuncunun daha olduğu bilgisi geldi. Savunma oyuncusu Cuesta, Vasco Da Gama ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Brezilya kulübünün, deneyimli stoper için 6 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Cuesta, geçen sezon devre arasında Genk’ten 8 milyon euro bedelle transfere katıldı ve Galatasaray forması ile 9 maçta görev aldı.

NELSSON İTALYA’YA GİDİYOR

Diğer bir stoper olan Nelsson, Serie A takımlarından Verona ile el sıkıştı. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray’ın Nelsson için 4 milyon euro bonservis beklediği bildiriliyor. 2021 yılında sarı-kırmızılı ekibe katılan Nelsson, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Roma’da kiralık olarak forma giymişti.

KÖHN İÇİN KÖLN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sol bek pozisyonunda görev yapan Köhn’ün ise Bundesliga temsilcisi Köln ile anlaşma aşamasında olduğu ortaya çıktı. Galatasaray, bu transferden 5 milyon euro talep ediyor. Bu üç transferin tamamlanması durumunda, Galatasaray’ın kasasına toplamda yaklaşık 15 milyon euro bonservis geliri girmesi bekleniyor.