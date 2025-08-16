Galatasaray’ın Gündemindeydi: Ederson Yok

EDERSON’UN KADRODA YER ALMAMASI NEDENİ

Pep Guardiola döneminde Manchester City için önemli bir oyuncu olan Ederson, takımının yeni sezon ligdeki ilk maçında kadroda bulunmuyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin ilerleyen dönemde süren transfer görüşmeleri sebebiyle bu maçta yer almazken, takımının kadrosunda bulunmayı başaramadı.

GALATASARAY’DAN BEKLENEN TEKLİF ARTIŞI

Manchester City, Galatasaray’dan gelen teklifin yükselmesini bekliyor. Galatasaray, birkaç gün önce yaptığı teklifin üzerine çıkması için City’den beklentiler içindeyken, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş durumda. Bu durum, transfer görüşmelerinin devam ettiğini gösteriyor.