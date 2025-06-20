Spor

Galatasaray’ın Hazırlık Maçları Belli Oldu

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GALATASARAY’IN KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Galatasaray, sezon öncesi kamp programını duyurdu. Sarı kırmızılı takım, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kamp yapacak. Bu süreçte 20 Temmuz’da Admira Wacker ile, daha sonra 23 Temmuz’da Cagliari ile hazırlık maçı gerçekleştirecek.

KAMPTAN DÖNÜŞ VE İSTANBUL’DAKİ HAZIRLIKLAR

Galatasaray, Avusturya kampının ardından İstanbul’a dönecek ve sezon öncesi 2 hazırlık maçı daha gerçekleştirecek. Bu karşılaşmalar, RAMS Park’ta olacak. 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile oynayarak sezon öncesi son hazırlıklarını yapacak.

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