Galatasaray’ın Inaki Pena Planı İptal Oldu!

Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Fernando Muslera’yla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu çerçevede, kaleci pozisyonu için gereken bir konu üzerine çalışmalar devam ediyor. Oluşturulan adaylar listesinde en güçlü isimlerden biri Inaki Pena bulunuyor. Pena, daha önce 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray forması giymiş ve bu süreçte 8 maçta görev almıştı.

Inaki Pena’nın güncel durumu

Bu sezon Barcelona formasıyla çeşitli kulvarlarda toplamda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatmayı başarıyor ve genel olarak 25 gol yiyerek dikkat çekiyor. Galatasaray, eski kalecisi için Barcelona’ya 10 milyon euro bonservis teklifi yapmış durumda. Bu süreçte Galatasaray’ın, Pena’yı yeniden kadroya katma isteği belirginleşiyor.