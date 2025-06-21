Spor

Galatasaray’ın Kamp Tarihleri Belirlendi

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GALATASARAY’IN KAMP PROGRAMI DUYURULDU

Galatasaray, yeni sezon öncesi kamp programını belirledi. Sarı kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da bir kamp gerçekleştirecek. Bu süreç içerisinde 20 Temmuz’da Admira Wacker ve 23 Temmuz’da Cagliari ile hazırlık maçları oynanacak.

KAMPTAN DÖNÜP İSTANBUL’DA MAÇLAR YAPACAK

Kamp sonrası İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, sezon öncesi 2 ek hazırlık maçı daha gerçekleştirecek. RAMS Park’ta yer alacak bu maçlardan ilki 26 Temmuz’da RC Strasbourg ile, diğeri ise 2 Ağustos’ta S.S. Lazio ile yapılacak. Bu karşılaşmalar, takımın sezon öncesi son hazırlıklarını yapması açısından büyük bir önem taşıyor.

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