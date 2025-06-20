Galatasaray’ın Kamp Yapacağı Ülke Belli

GALATASARAY’IN SEZON ÖNCESİ KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

Galatasaray, yeni sezon için hazırlıklarını hızlandıracak olan kamp programını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’da kampta bulunacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

Avusturya’daki kampta Galatasaray, 20 Temmuz’da Admira Wacker ve 23 Temmuz’da Cagliari ile hazırlık maçları yapacak. Bu maçlar, takımın sezon öncesi hazırlık sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

İSTANBUL’DA EK MAÇLAR

Galatasaray, Avusturya’daki kampın ardından İstanbul’a dönecek ve burada iki hazırlık maçı gerçekleştirecek. 26 Temmuz’da RAMS Park’ta RC Strasbourg ile karşılaşacak olan takım, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile oynayarak sezon öncesi son hazırlıklarını yapacak.