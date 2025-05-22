Galatasaray’ın Kutlaması 25 Mayıs’ta

TRABZONSPOR İLE GALATASARAY’IN KUTLAMALARI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de kazandığı şampiyonluğun kutlamalarını Yenikapı’da yapmayı planlıyor. 25 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek etkinlikte sahne alacak olan sanatçılar arasında ilk olarak Kenan Doğulu yer alıyor.

ŞARKICI KADROSU DAHA DA GELİŞİYOR

Etkinlikte sahne alacak sanatçıların sayısı ve isimleri duyurulmaya devam ediyor. Galatasaray taraftarları, bu görkemli kutlamada daha birçok popüler ismin sahne alacağının müjdesini almayı bekliyor. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan sarı-kırmızılı camia, büyük bir katılımla bu anı kutlayacak.