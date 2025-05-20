Galatasaray’ın Osimhen İçin Bütçesi Hazır!

GALATASARAY’DAN OSIMHEN İÇİN STRATEJİK PLAN

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün uluslararası alanda marka olma hedefleri doğrultusunda Victor Osimhen transferi için gerekli bütçenin hazırlandığını vurguladı. Nijeryalı futbolcunun bonservisini alabilmek için titizlikle çalıştıklarını belirten Kavukcu, sürecin detaylarına dair önemli bilgiler paylaştı.

TRANSFER İÇİN BÜTÇE HAZIRLANDI

Galatasaray yönetimi, Osimhen transferi için uzun bir süredir çalışıyor. Kavukcu, “Osimhen, bugünün konusu değil. Ocak ayında da ciddi teklif aldık. Başkanımızla konuştuk ve bonservisini alabilecek bütçeyi sezon sonuna kadar organize edeceğimizi söyledik. Şimdi bu bütçe hazır” diyerek süreci netleştirdi. Kavukcu, Florya ve Riva gibi kulüp arazilerinin satılmasına gerek kalmadan transfer bütçesinin oluşturulduğunu belirtti. Ekonomik planlamanın son derece dikkatli bir şekilde yapıldığını ifade etti.

GALATASARAY DÜNYA FUTBOLUNDA YER EDİNMİŞ DURUMDA

Kavukcu, Galatasaray’ın transfer stratejileri hakkında bilgi verirken, kulübün futbolcular için giderek daha çekici bir tercih haline geldiğini dile getirdi. “Osimhen gibi yıldızlar artık Galatasaray’a gelmek istiyor. Her sene Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak seviyeye ulaşmamız gerekiyor ve bunun için güçlü bir kadro kurmamız şart” diyerek kulüp hedeflerini vurguladı.