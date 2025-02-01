Galatasaray’ın Talisca İçin Çifte Girişimi Açıklandı

FENERBAHÇE’DE ANDERSON TALISCA DÖNEMİ

Geçtiğimiz günlerde Al Nassr’dan ayrılan Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye imza attı. Talisca’nın transfer sürecini Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç açıkladı. Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin resmi açıklaması şöyle oldu: “Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.”

TÜRKİYE TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMALAR

Anderson Talisca’nın Türkiye temsilcisi ve Fenerbahçe’nin eski tercümanı olan Deniz Sarıtaç, Sabah’a yaptığı açıklamalarda dikkat çekti. Sarıtaç, “Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe’nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslanda bayağı zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile. 3 ay önce bu transfere ‘Hayırlı olsun’ diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu bir haftada bitecek bir transfer değildi.” ifadelerini kullandı.

TALISCA’NIN GALATASARAY İDDİASI

Sarıtaç, Talisca’nın Fenerbahçe’ye taşınma konusundaki isteklerini de dile getirdi. “Talisca, Fenerbahçe’ye hep çok sıcak baktı. İlk andan itibaren hayal kurmaya başlamıştı. İşin en basit yanı, Talisca yönüydü. Acun Bey’in de konuşmalarını es geçmemek lazım. ‘Biz bir aile ilişkisi kurduk.’ dedi. Tekrar Avrupa’ya dönmek onu heyecanlandırıyor. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi’nde başarılara imza atmıştı, aynısını Fenerbahçe’de yaşamak istiyor.”

Deniz Sarıtaç, Galatasaray’ın transfer sürecinin son 10 gününde devreye girdiğini ve “Israrlı da bir girişim oldu. Ama Fenerbahçe öyle sıcak bir hava yarattı ki dostluk oluştu bu süreçte. Menajerlik şirketi Carlos Leite de dik bir duruş sergiledi. Galatasaray, bir değil iki kez geldi. Ama Talisca’nın aklı hiç karışmadı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kurduğu bir gönül bağı var. 3 tane Suudi Arabistan’dan bir de Katar’dan resmi teklif aldık. Fenerbahçe’nin verdiğinden çok daha fazla para verdiler, kabul etmedi.” ifadeleri de dikkat çekti. Sarıtaç, Mourinho’nun Beşiktaş döneminden sonra Talisca’yı Manchester United’a istemiş olduğunu belirtti.