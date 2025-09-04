Spor

Galatasaray’ın UEFA Kadrosu Açıklandı!

GALATASARAY, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU AÇIKLADI

Trendyol Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılma hakkı kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, mücadele edeceği kadrosunu UEFA’ya bildirdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YER ALDI

Galatasaray’daki durumu belirsiz kalan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer buldu. UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yeni transferlerden Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, Avrupa görünümünde listede bulunuyor. Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği kadroda yer alan oyuncular şu şekilde: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz.

