“Galatasaray’ın Yeni Antrenman Süreci Başladı!”

FLORYA METİN OKTAY TESİSLERİNDEKİ İDMAN

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından, oyuncular iki grup halinde 8’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti ve dört takımlı bir turnuvayla sona erdi.

GELEN GÜNDE YAPILACAK İDMAN

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek. Bu idman, takımın performansını artırmak ve sezon hedeflerine yönelik çalışmalarını güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.