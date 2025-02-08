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Spor

Galatasaray’ın Yeni Özel Forması Tanıtıldı

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GALATASARAY’IN ÖZEL FORMASI TANITILDI

Galatasaray futbol takımları için özel olarak tasarlanmış bir forma hazırlandı. “İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar” sloganıyla duyurulan ve PUMA tarafından dizayn edilen bu forma, siyah zemin üzerinde öne çıkan ikonik aslan detayıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

FORMANIN KULLANIMI VE TANITIM FİLMİ

Sezonun geri kalanında bazı maçlarda kullanılacak olan bu özel formanın tanıtım filminde yer alan isimler arasında Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora bulunuyor. Bu isimlerle desteklenen tanıtım, formanın görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

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