Galatasaray’ın Yeni Yengesi Candice Brook

GALATASARAY’IN TRANSFERİ

Galatasaray, tanınmış futbolcu Leroy Sane ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki oyuncu, transferin duyurulmasının ardından İstanbul’a geldi. Sane’ye İstanbul’a gelişi sırasında sevgilisi Candice Brook da eşlik etti.

CANDICE BROOK’UN KİMLİĞİ

İstanbul’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Brook, kim olduğu konusunda merak uyandırdı. 1987 doğumlu olan Candice Brook, 37 yaşında ve Afro-Amerikan kökenli. Modellik kariyerinin yanı sıra şarkıcılık ve televizyonculuk da yapıyor. Amerika’da “A-List” olarak bilinen ünlüler arasında yer alan Brook, 2016 yılında Hollywood’daki kadınların hayatını konu alan “About the Business” adlı reality şovda rol alarak adını duyurdu.

AİLE HAYATI

Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Rio Stella adında bir kızı bulunuyor. Leroy Sane, ayrıca Candice Brook’un önceki ilişkisinden olan oğlu Tobias’a da üvey babalık yapıyor. Saha dışında, tam bir aile babası imajını yansıtıyor.