Galatasaray İspanyol Morata’yı Kadrosuna Katıyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Galatasaray, hücum hattına önemli bir ekleme yapmayı hedefliyor. Ahmed Kutucu’nun transferine ek olarak, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Sarı-kırmızılı ekip, Milan’da forma giyen Alvaro Morata ile anlaşmaya çok yaklaştı.

RESMİ İMZA YAKINDA ATILACAK

Yapılan habere göre, Galatasaray ve Morata’nın kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon 25 maçta forma giyen İspanyol futbolcu, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiliyor. Transferin gerçekleşmesi, Galatasaray’ın hücum gücünü önemli ölçüde artıracak bir konu.