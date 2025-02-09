Galatasaray, Juanlu İle Sağ Bekte Anlaştı

GALATASARAY TRANSFERDE HIZ KAZANDI

Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı ve Sevilla’nın sağ beki Juanlu Sanchez ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sacha Boey’in ardından sağ kanatta yaşanan sorunlar ortadan kalkacak gibi görünüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu transferde maliyeti artırmaya karar verdi. Sacha Boey’in ayrılmasından sonra Galatasaray, sağ bek pozisyonunda aradığı stabiliteyi bir türlü sağlayamadı.

JUANLU SANCHEZ İLE GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

Galatasaray, sağ bek konusunda yaşadığı eksikliği gidermek için Sevilla’nın 21 yaşındaki oyuncusu Juanlu Sanchez ile olan görüşmelerini hızlandırdı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid genç futbolcuyu transfer etme planlarından vazgeçti. Bu gelişme, Galatasaray’ın elini güçlendirdi. Sevilla, Galatasaray’ın 8 milyon ve 11 milyon euro tekliflerini geri çevirirken, Aslan bonservis bedelini artırarak yeni bir teklif sunacak.

SEVİLLA’NIN TALEPLERİ VE GELECEK ADIMLAR

Galatasaray’ın, Juanlu Sanchez transferini 12 ile 15 milyon euro arasında bir bedelle tamamlaması bekleniyor. Yapılan incelemelerde, Sevilla’nın 15 milyon euro istediği bilgisi de öne çıkıyor. Öte yandan, Juanlu Sanchez daha önce İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’dan gelen teklifi geri çevirmişti. Bu durum, Galatasaray için bir avantaj yaratabilir.