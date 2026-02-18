Galatasaray Juventus’u 5-2 Yenerken Noa Lang İlk Golünü Attı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY ZAFERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus’u 5-2 yenerek büyük bir başarı elde etti. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, bu müsabakada formasıyla ilk golünü atma başarısını gösterdi.

GOLLER NASIL GELİŞTİ?

Karşılaşmanın 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ kanattan yaptığı vuruş kaleci Michele Di Gregorio’dan döndü ve Lang, kale önünde topu ağlara göndererek durumu 2-2’ye getirdi. Maçın 75. dakikasında ise Victor Osimhen’in baskısıyla kazandığı topu iyi değerlendiren Noa Lang, bu kez kale önünde yaptığı vuruşla skoru 4-2’ye taşıdı.

İLK GOLLERİ JUVENTUS’A

Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki futbolcu, Juventus ile oynanan bu maçta takımı adına ilk gollerini atmış oldu. 83 DAKİKA OYNADI Noa Lang, maçın başından itibaren 11’de sahaya çıktı ve mücadelenin 83. dakikasında Sacha Boey ile yer değiştirdi.