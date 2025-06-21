Galatasaray Kaleci Arayışını Hızlandırıyor!

GALATASARAY’DA KALECİ ARAYIŞI

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, efsanevi kalecisi Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleyi devretmek için yeni bir isim arayışına girdi. Sarı-kırmızılı ekip, transfer piyasasında önemli hamlelerle adından söz ettiriyor. İlk hedef olarak Chelsea’nin genç yeteneği Djordje Petrovic belirlenirken, yedek alternatif olarak ise Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır öne çıkıyor!

TER STEGEN İÇİN YENİDEN YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Galatasaray, kaleci transferinde öncelikle Barcelona’dan Marc-Andre ter Stegen ile görüşmelere başladı. Ancak, Ter Stegen’in yüksek bonservis bedeli ve maaş talepleri nedeniyle bu transfer için geri adım attı. Bunun ardından yönetim, İngiltere’ye yöneldi. Türkiye Gazetesi’ne göre, Galatasaray, Chelsea’nin 25 yaşındaki Sırp kalecisi Djordje Petrovic için harekete geçirdi. Chelsea’nin, 2024-2025 sezonunu Strasbourg’da kiralık geçiren Petrovic için 25 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. Galatasaray ise bu yüksek ücreti ödemek yerine satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. Sırp eldivenin transfer görüşmeleri devam ediyor, fakat Chelsea’nin bonservis konusunda bir indirim yapıp yapmayacağı henüz belirsiz. Petrovic, 2024-2025 sezonunda Strasbourg formasıyla 38 maça çıkarak 38 gol kalesinde gördü ve 20 milyon euro piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Taraftarlar, genç kalecinin Muslera’nın yerine geçebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.